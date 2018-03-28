الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى وتشكل غرف عمليات بسبب الطقس السيئ







كتب محمود عبد الراضى

أعلنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، رفعت دراجات الاستعداد القصوى والتأهب، بسبب موجة الطقس السيئة التي تضرب أنحاء البلاد.

وشكلت مديريات الأمن غرف عمليات لتلقى البلاغات وسرعة التعامل معها، للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأهاب رجال الشرطة بالمواطنين توخي الحذر أثناء القيادة للمركبات خاصة على الطرق والمحاور الرئيسية.