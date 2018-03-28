video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 11:32 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى وتشكل غرف عمليات بسبب الطقس السيئ

الأربعاء، 28 مارس 2018 08:52 م
الداخلية ترفع درجة الاستعداد القصوى وتشكل غرف عمليات بسبب الطقس السيئ عاصفة ترابية





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

أعلنت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، رفعت دراجات الاستعداد القصوى والتأهب، بسبب موجة الطقس السيئة التي تضرب أنحاء البلاد.

وشكلت مديريات الأمن غرف عمليات لتلقى البلاغات وسرعة التعامل معها، للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وأهاب رجال الشرطة بالمواطنين توخي الحذر أثناء القيادة للمركبات خاصة على الطرق والمحاور الرئيسية.

 

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمطار رعدية وعواصف على كافة أنحاء البلاد.. وإغلاق بوغاز الإسكندرية والدخيلة

صور.. المحلات تغلق أبوابها بسبب العاصفة الترابية بمحافظة القليوبية

صور.. سقوط أشجار وغلق الطرق الصحراوية بسبب العاصفة الترابية بالأقصر

الداخلية

مديريات الامن

رفع دراجات الاستعداد

غرف عمليات

عاصفة ترابية

سوء الاحوال الجوية

اخبار مصر اليوم

اخبار الحوادث




لا تفوتك
أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

أ ش أ: الوطنية للانتخابات ستطبق الغرامة المالية على المتخلفين عن التصويت

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

وزير المالية يعلن تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها خلال أبريل

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

صور.. "المعمرون يصوتون".. عجوز "107 سنوات" تصوت فى بنى سويف.. وكفيف: "علمولى ع النجمة".. وأكبر معمرة بالمنيا: "جاية علشان خاطر السيسى".. والأغانى الوطنية أمام لجان الفيوم والدفع بـ94 أتوبيسا

الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية

الطقس قلب.. عواصف ترابية تضرب الصعيد والمحافظات الحدودية وتعيق حركة السيارات.. المرور يغلق الطريقين الصحراوى الشرقى والغربى بـ5 محافظات لتفادى الحوادث.. وطرق "سوهاج-سفاجا" و"المنيا- البحر الأحمر" لانعدام الرؤية

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

صور.. محمد سعد يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بالدقى

رمضان صبحى يُرحّب بالعودة للأهلى وتريزيجيه يصدم الأحمر

رمضان صبحى يُرحّب بالعودة للأهلى وتريزيجيه يصدم الأحمر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة