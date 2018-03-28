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الجيش الأمريكى يعلن مقتل قيادى القاعدة موسى أبوداود فى غارات على ليبيا

الأربعاء، 28 مارس 2018 05:56 م
الجيش الأمريكى يعلن مقتل قيادى القاعدة موسى أبوداود فى غارات على ليبيا الحرب فى ليبيا - أرشيفية





كتب كريم كشك
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أعلن الجيش الأمريكى، مقتل موسى أبو داود، القيادى فى تنظيم القاعدة الإرهابى، خلال غارات جوية على ليبيا، حسبما أفادت فضائية العربية الإخبارية فى خبر عاجل منذ قليل.  


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الجيش الأمريكى

تنظيم القاعدة

ليبيا

موسى أبو داود

موسى ابو داود

مقتل موسى ابو داود

غارات امريكية




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