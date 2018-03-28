الجيش الأمريكى يعلن مقتل قيادى القاعدة موسى أبوداود فى غارات على ليبيا







كتب كريم كشك

أعلن الجيش الأمريكى، مقتل موسى أبو داود، القيادى فى تنظيم القاعدة الإرهابى، خلال غارات جوية على ليبيا، حسبما أفادت فضائية العربية الإخبارية فى خبر عاجل منذ قليل.