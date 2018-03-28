video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 03:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمن العراقى يلقى القبض على واليى الموصل والقيارة بتنظيم داعش

الأربعاء، 28 مارس 2018 02:30 م
الأمن العراقى يلقى القبض على واليى الموصل والقيارة بتنظيم داعش الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية





بغداد(أ ش أ)
إضافة تعليق

ألقت القوات الأمنية العراقية اليوم الأربعاء، القبض على من يعرفان بـ"واليا الموصل والقيارة" جنوب الموصل.

وقال مصدر أمنى عراقى - فى تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "إن قوة من استخبارات شرطة نينوى ألقت القبض على على ستار الحمدون "والى الموصل" وجمعة الجحيشى "والى القيارة" أثناء وجودهما معا فى قرية (مهانا) التابعة لناحية القيارة جنوب الموصل".

وأوضح المصدر الأمنى أن القوات الأمنية ضبطت بحوزتهما أسلحة خفيفة وأعتدة وأوراق إثبات هوية مزورة للتنقل معا من قرية إلى آخرى.

كما عثرت القوات الأمنية العراقية اليوم الأربعاء، على معامل للتفخيخ وأنفاق سرية تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى خلال عمليات تطهير منطقة الحراريات فى بيجى شمال العاصمة بغداد.

وذكر بيان للحشد الشعبى نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن هندسة الميدان التابعة للحشد بدأت فى تطهير أعمدة الضغط العالى فى الحراريات من العبوات الناسفة والألغام.. لافتا إلى أن فرق الهندسة عثرت على معامل التفخيخ الخاصة بصنع العبوات الناسفة والألغام، فضلا عن أنفاق سرية كان (داعش) يستخدمها للتنقل فى المدينة.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية حررت فى 4 أكتوبر الماضى منطقة الحراريات فى بيجى من سيطرة تنظيم (داعش) الإرهابى.


 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش العراقى يحرر 6 مختطفين من قبضة "داعش" بمحافظة صلاح الدين

إصابة 4 عناصر من الجيش العراقى فى هجوم مسلح جنوب صلاح الدين

مقتل 6 عناصر من "داعش" فى قصف جوى للجيش العراقى غرب محافظة الأنبار

الجيش العراقى يدمر مقرين لداعش قرب محافظة ديالى

الجيش العراقى

الموصل

القياره

اخبار العرب

القوات العراقيه




لا تفوتك
عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة