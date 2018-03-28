video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 28 مارس 2018 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اعتقال "أمير الصحراء" فى تنظيم داعش بالأنبار العراقية

الأربعاء، 28 مارس 2018 09:55 ص
اعتقال "أمير الصحراء" فى تنظيم داعش بالأنبار العراقية الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية





بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقى اعتقال من يطلق عليه " أمير الصحراء" فى تتظيم داعش المدعو" صعب عبد الله العيساوى" ومعاونه ذياب العيساوى فى محافظة الأنبار.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن العملية نفذتها قوة إنزال جوى خاصة تابعة لمكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي.

وأوضح بيان لجهاز مكافحة الإرهاب أن العيساوى مسئول عن تفخيخ السيارات فى عمق الصحراء .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف الدولى يدمر 4 أنفاق لداعش غربى الأنبار بالعراق

مصدر عسكرى عراقى: انطلاق عملية عسكرية لملاحقة عناصر "داعش" غرب الأنبار

الاستخبارات العسكرية العراقية تفجر مخبأ للعتاد والأسلحة بمحافظة الأنبار

وزارة الهجرة العراقية: عودة 647 نازحا إلى قضاء القائم غرب الأنبار

مقتل 4 من أفراد حرس الحدود العراقى فى كمين غربى الأنبار

الانبار

العراق

امير صحراء داعش

داعش

اخبار العرب

تنظيم داعش




لا تفوتك
عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

عمليات الداخلية: انتظام التصويت فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة بالجمهورية

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

صور.. حشود أمام لجان حدائق حلوان للتصويت فى أخر أيام الاقتراع الرئاسى

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بالشرق الأوسط مع انطلاق "سيتى سكيب".. وزير الإسكان: 397 مليار جنيه استثمارات مشروعات التنمية فى 4 سنوات.. والمطورون العقاريون يكشفون خطط الاستثمار فى 2018

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

مكاسب الفراعنة رغم السقوط أمام البرتغال واليونان فى معسكر سويسرا.. كوبر يطمئن على حراسة المرمى.. منتخب مصر يعتاد اللعب أمام الكبار ووسط الثلوج.. عودة مروان محسن.. وعبد الله السعيد لم يتأثر بأزمة القطبين

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

إصابة كوبر بـ"ضيق تنفس" قبل عودة المنتخب من سويسرا

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

من غير أفورة.. 3 خطوات جديدة لعمل مكياج هتنور وشك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة