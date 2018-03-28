اعتقال "أمير الصحراء" فى تنظيم داعش بالأنبار العراقية







بغداد (أ ش أ)

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقى اعتقال من يطلق عليه " أمير الصحراء" فى تتظيم داعش المدعو" صعب عبد الله العيساوى" ومعاونه ذياب العيساوى فى محافظة الأنبار.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن العملية نفذتها قوة إنزال جوى خاصة تابعة لمكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي.

وأوضح بيان لجهاز مكافحة الإرهاب أن العيساوى مسئول عن تفخيخ السيارات فى عمق الصحراء .