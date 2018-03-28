إقبال كثيف من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة على لجان الإسكندرية (صور)







الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت لجان الانتخابات الرئاسية 2018 بمحافظة الإسكندرية، إقبالا كثيفا من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثالث على التوالى، وسط أجواء من الهدوء والاستقرار الأمنى.

وشهدت أغلب لجان الانتخابات منذ الصباح الباكر لآخر أيام التصويت، إقبالا كبيرا من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات، رافعين شعار المشاركة الإيجابية، ودعم العملية الديمقراطية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

كانت قد انطلقت صباح الاثنين الماضى، الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من الاثنين حتى الأربعاء، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين المقبل 2 أبريل.

يُذكر أن عدد من يحق لهم التصويت فى أنحاء مصر يبلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.

وكان ملايين المصريين المقيمين بالخارج قد صوتوا فى الانتخابات، عبر 139 مقرا انتخابيا فى السفارات والقنصليات المصرية بأنحاء العالم، وامتد التصويت من الجمعة 16 حتى الأحد 18 مارس الجارى، وشهدت الأيام الثلاثة إقبالا حاشدا واحتفالات من آلاف المصريين الذين شاركوا فى السباق، ومن المقرر إعلان نتائج تصويت المصريين بالخارج ضمن النتائج المجمعة للانتخابات مطلع أبريل.



سيدة مسنة أثناء دخول لجنتها الانتخابية بالإسكندرية



إحدى سيدات الإسكندرية بعد الإدلاء بصوتها