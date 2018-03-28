إقبال كثيف على الانتخابات الرئاسية فى "بهرمس" بالساعات الأخيرة

كتب محمد صبحى

شهدت قرية بهرمس، التابعة لدائرة منشأة القناطر بالجيزة إقبالا كثيفا للناخبين والناخبات فى الساعات الأخيرة من التصويت بالانتخابات الرئاسية 2018 التى من المقرر إغلاقها فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

ومن جانبه قال النائب علاء ناجى لـ"اليوم السابع" إن نسبة المشاركة والحضور بالانتخابات تأتى من إيمان المواطنين بالإنجازات التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الفترة الرئاسية الأولى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.