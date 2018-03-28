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الأربعاء، 28 مارس 2018 11:32 م
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أسماء 10 مصابين فى حادث انحراف أتوبيس ركاب بطريق قنا سوهاج

الأربعاء، 28 مارس 2018 09:25 م
أسماء 10 مصابين فى حادث انحراف أتوبيس ركاب بطريق قنا سوهاج حادث انحراف أتوبيس - أرشيفية





قنا - هند المغربي
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أصيب منذ قليل 10 أشخاص فى حادث انحراف أتوبيس ركاب بطريق قنا سوهاج الشرقى، بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الترابية التى تشهدها البلاد. 

تلقى مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف مدير المرفق بلاغا يفيد انحراف أتوبيس ركاب على جانب الطريق بطريق قنا سوهاج، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وتم الدفع بسيارات إسعاف من مرفق إسعاف قنا بالتنسيق ومرفق إسعاف سوهاج.

استقبلت مستشفى قنا العام كلا من أحمد رمضان محمد 21 سنة ومحمد محمود يوسف 28 سنة ومحمد حسين جاد 25 سنة وأنور محمد مراد 48 سنة ومحمد محى الدين ونداء غريب أمين وعبدالله هاشم أحمد وحجاج أحمد النوبى 24سنة وأسامة سيف محمد 25 سنة وهشام السيد عبد النبى 52 سنة .

 


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