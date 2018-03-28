أسعار النفط اليوم الأربعاء 28-3-2018 برنت أقل من 70 دولار للبرميل







كتب أحمد أبو حجر

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 28-3-2018، حيث هبط برنت مجددا لما دون 70 دولارا للبرميل ونزل الخام الأمريكى غرب تكساس الوسيط عن 65 دولارا تحت وطأة تقريريظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية فاجأ متعاملين كثيرين.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس نحو 64.73 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود خام برنت 69.66 دولار للبرميل .

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكى



وعزا المتعاملون التراجع إلى تقرير معهد البترول الأمريكى يوم الثلاثاء الذى تضمن مفاجأة ارتفاع مخزونات الخام 5.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهى فى 23 مارس إلى430.6 مليون برميل.

وقفز إنتاج النفط الأمريكى بالفعل بمقدار الربع تقريبا منذ منتصف 2016 ليصل إلى 10.4 مليون برميل يوميا متجاوزا إنتاج السعودية أكبر مصدر للخام فى العالم ومقتربا كثيرا منروسيا، أكبر منتج فى العالم، والتى تضخ حوالى 11 مليون برميل يوميا.



السعودية وروسيا يسعيان لاتفاق خفض الانتاج طويل الأمد

يأتى تراجع يوم الأربعاء رغم قول السعودية إنها تعمل مع روسيا على اتفاق تاريخى طويل الأجل قد يمدد قيود إمدادات الخام العالمية التى يفرضها كبار المصدرين لسنوات عدة.

وأبلغ ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان رويترز أن الرياض وموسكو تدرسان تمديد التحالف القصير الأجل بشأن قيود إنتاج النفط والذى بدأ فى يناير 2017 بعد انهيار فيأسعار الخام مما قد يحول الشراكة القائمة فى إدارة الإمدادات ”إلى اتفاق مدته من عشر سنوات إلى 20 عاما“.

بعض مصدرى النفط يقترحون تمديد خفض المعروض 6 أشهر

فيما قال وزير النفط العراقى جبار اللعيبى إن عددا من البلدان المصدرة للنفط اقترح تمديد اتفاض خفض المعروض من الخام المبرم بين أوبك ومنتجين من خارجها لمدة ستةأشهر.

كانت أوبك ومنتجون غير أعضاء بقيادة روسيا قد اتفقوا فى نوفمبر تشرين الثانى على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لنهاية 2018 فى محاولة لتصريف تخمة المعروض العالمى مع إعطاءإشارة على إمكانية الخروج المبكر من الاتفاق إذا ارتفعت الأسعار فى السوق على نحو مبالغ فيه.