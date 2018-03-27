ولى العهد السعودى: الصواريخ التى أطلقها الحوثيون "محاولة بائسة كشفت ضعفهم"

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أكد الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، أن الصواريخ السبعة التى أطلقها الانقلابيون الحوثيون على المملكة العربية السعودية من اليمن "محاولة أخيرة بائسة أظهرت أنهم ضعفاء".

ونقلت قناة (العربية) الأخبارية الليلة عن ولى العهد السعودى قوله، خلال لقاء مع محررى ومراسلى صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية خلال زيارته للولايات المتحدة، إن المملكة تسعى لحل الأزمة فى اليمن عبر عملية سياسية.



وجدد ولى العهد القول إن "الإسلام مختطف" من قبل الجماعات المتطرفة والإرهابية.



وانتقد ولى العهد السعودى الااتفاق النووى الإيرانى مجددا. وقال "إن الاتفاق سيؤخر طهران عن الحصول على أسلحة نووية لكنه لن يمنعها".



وبدأت زيارة ولى العهد السعودى إلى الولايات المتحدة يوم 20 مارس حيث أجرى لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين بينهم الرئيس دونالد ترامب ووزير الدفاع جيمس ماتيس.