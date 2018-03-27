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وزير الرى: ترتيبات لتوقيع بروتوكول لتطهير البحيرات الشمالية

الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:06 ص
وزير الرى: ترتيبات لتوقيع بروتوكول لتطهير البحيرات الشمالية الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري





كتبت أسماء نصار
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أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، أنه عقد لقاء مع المهندس مختار مرجان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للرى والصرف لترتيب توقيع بروتوكول بين هيئة الثروة السمكية وشركة الكراكات المصرية لتطهير وتنمية البحيرات الشمالية.
 
وتضم الشركة المصرية القابضة للرى والصرف والتى تضم شركات الرى الثلاثة وهى" الكراكات العامة، والرى للأشغال العامة والمصرية للرى والصرف".
 
وتضم الجمعية العامة للشركة القابضة للرى والصرف، ذوى الخبرات المتراكمه سواء من ذوى المعاش أو من العاملين بالوزارة، ولديهم الخبرات الفنية، ومن خارج الوزارة ومارسوا الأعمال المماثلة التى تخضع لأنشطة الشركة الجديدة بالإضافة إلى ممثل من الإتحاد العام لعمال مصر.
 
وتمثل الجمعية المقترحة الهيئة الإستشارية للوزير بما فيها الجوانب الفنية، والمالية والقانونية، وتكون مسئولة عن طرح السياسات العامة للشركات التابعة لها، ووضع الخطط التنفيذية الخاصة بها كما تقترح أسماء رؤساء الشركات الثلاث.
 
وتستعين وزارة الرى بالشركة القابضة للرى والصرف، فى المشروعات الحالية التى تنفذها الوزارة فى مجال الرى والصرف، وحماية نهر النيل والشواطىء المصرية وأعمال التوسع الأفقى وعمليات الحماية من مخاطر السيول.

 


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