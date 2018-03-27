video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب الزراعيين بالقاهرة والجيزة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:18 م
نقيب الزراعيين بالقاهرة والجيزة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية المهندس محمدى البدرى، نقيب زراعيى القاهرة والجيزة





كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

أدلى المهندس محمدى البدرى، نقيب زراعيى القاهرة والجيزة، اليوم، بصوتة فى انتخابات الرئاسية بمدرسة للتحرير للغات بمدينة السادس من أكتوبر.

ودعا البدرى، جموع المواطنين للنزول والمشاركة فى انتخابات الرئاسة، التي تجري حاليًا، مؤكدا أن المشاركة هي أساس هذا العرس الانتخابي، بغض النظر عن المرشح الذي يود المواطن أن يدلي له بصوته، فالمهم في الأمر هو مشاركة المصريين أمام العالم أجمع والمساعدة في نجاح هذه العملية الانتخابية وضمان حصول كل مواطن على حقه الدستورى والقانونى فى أن يحيا ضمن مناخ ديمقراطى سليم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى أول أيام الانتخابات الرئاسية.. نقيب المعلمين يتفقد عددا من لجان دمياط

غرفة عمليات نقابة المعلمين: التصويت بالانتخابات يسير بشكل منتظم

نقيب المعلمين يصل بورسعيد لحث أعضاء النقابة على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

نقابة الزراعيين

انتخابات الرئاسة

الزراعيين




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة