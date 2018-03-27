نقيب الزراعيين بالقاهرة والجيزة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية







كتبت آية دعبس

أدلى المهندس محمدى البدرى، نقيب زراعيى القاهرة والجيزة، اليوم، بصوتة فى انتخابات الرئاسية بمدرسة للتحرير للغات بمدينة السادس من أكتوبر.

ودعا البدرى، جموع المواطنين للنزول والمشاركة فى انتخابات الرئاسة، التي تجري حاليًا، مؤكدا أن المشاركة هي أساس هذا العرس الانتخابي، بغض النظر عن المرشح الذي يود المواطن أن يدلي له بصوته، فالمهم في الأمر هو مشاركة المصريين أمام العالم أجمع والمساعدة في نجاح هذه العملية الانتخابية وضمان حصول كل مواطن على حقه الدستورى والقانونى فى أن يحيا ضمن مناخ ديمقراطى سليم.