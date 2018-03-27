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الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:15 م
خالد صلاح
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مقاتلات التحالف العربى تستهدف مليشيا الحوثى بمحافظة البيضاء اليمنية

الثلاثاء، 27 مارس 2018 05:02 م
مقاتلات التحالف العربى تستهدف مليشيا الحوثى بمحافظة البيضاء اليمنية قوات التحالف العربى- أرشيفية





أ ش أ
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 شنت مقاتلات التحالف العربى، اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات مليشيا الحوثى الانقلابية شرقى محافظة البيضاء.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) عن مصدر ميدانى - لم تسمه - القول إن الغارات الجوية استهدفت مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية فى مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء؛ ما أسفر عن إيقاع عدد كبير ما بين قتيل ومصاب فى صفوف المليشيا، بالاضافة إلى تدمير آليات ومعدات ثقيلة للمليشيا .

وفى السياق، تواصل الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمنى فى المنطقة العسكرية السادسة نزع وتفكيك مئات الألغام المتنوعة والعبوات الناسفة، زرعتها مليشيا الحوثى الانقلابية فى عدة مناطق شمالى شرق محافظة الجوف، حيث تمكنت خلال اليومين الماضيين من نزع وتفكيك أكثر من 1900 لغم أرضى وعبوة ناسفة فى مديرية برط العنان.

كما تمكنت الفرق الهندسية من تفكيك صواريخ تحكم عن بعد كانت موجهة لضرب أفراد وتجمعات الجيش اليمنى فى برط، إضافة إلى ضرب التجمعات السكنية فى مديريتى برط، وخب الشعف.

 


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