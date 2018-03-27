مصدر أمنى عراقى: القبض على 11 داعشيا فى كركوك

مصدر أمنى عراقى: القبض على 11 داعشيا فى كركوكالثلاثاء، 27 مارس 2018 09:16 ص
الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد(أ ش أ)
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ذكر مصدر أمنى عراقى اليوم الثلاثاء، أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 11 عنصرا من تنظيم داعش الإرهابى بمحافظة كركوك.
وأضاف المصدر ـ فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) ـ أن من بين هذه العناصر الإرهابية المدعو أبو سليمان العفرى المسئول عن نصب نقاط التفتيش الوهمية لتنظيم داعش على الطريق الرابط بين محافظة كركوك ومحافظة بغداد.
وأشار المصدر الأمني، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن القوات العراقية ضبطت بحوزة المعتقل خرائط ومخططات،مضيفا أن هذه العملية تمت بناء على معلومات استخبارية.
يذكر أن القوات الأمنية العراقية ما زالت تشن حملات أمنية واسعة فى محافظة كركوك للقضاء على خلايا "داعش" بشكل تام.
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