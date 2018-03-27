مسن يدلى بصوته بدمياط: حضرت من أجل استقرار مصر







دمياط-معتز الشربينى

حرص مسن تجاوز عمره 90 عاما من أبناء مدينة دمياط على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وقال إنه قرر الحضور خصيصا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوته فى لجنة مدرسة الزخرفية بنات بمدينة دمياط، من أجل استقرار مصر، وأدعو الله أن يحفظها وأهلها.

يذكر انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، إذ شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراتون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.