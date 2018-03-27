مساعد وزير الداخلية يتفقد الأوضاع الأمنية فى لجان البدرشين

تفقد اللواء أحمد ابراهيم، مساعد وزير الداخلية، عدد من اللجان الانتخابية فى البدرشين، فى جولة أمنية بثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2018.

وأوصى اللواء أحمد إبراهيم، خلال زيارته مسئولى الأمن بعدم وجود تجمعات أمام اللجان وعدم دخول أى شخص بدون التعرف علي هويته.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.