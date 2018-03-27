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فيديو وصور.. مسيرة سيارات مؤيدة للرئيس السيسى تجوب شارع الهرم

الثلاثاء، 27 مارس 2018 07:42 م
فيديو وصور.. مسيرة سيارات مؤيدة للرئيس السيسى تجوب شارع الهرم مسيرة سيارات مؤيدة للرئيس السيسى تجوب شارع الهرم





كتب عبد اللطيف صبح - مصطفى عبد التواب
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جابت مسيرة بالسيارات شارع الهرم تأييدا للرئيس السيسى، ردد المشاركون فيها هتافات باسمه وأغانى مؤيدة للقوات المسلحة.

وشارك فى المسيرة 10 سيارات حملت لافتات مؤيدة للرئيس السيسي، وهو ما تفاعل معه المواطنون أمام مدرسة السادات الابتدائية بالهرم بالرقص على اغانى ( تسلم الايادي، وعندك نزولة)، رافعين أعلام مصر.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف

 

 
 
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