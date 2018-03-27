فيديو.. ناخبة بالدويقة: جوزى هددنى بالطلاق لو نزلت قولتله أنت تتعوض مصر لأ







كتب كريم صبحى

قالت ناخبة أمام لجنة مدرسة أحمد عرابى بمنطقة الدويقة، إن زوجها رفض خروجها من المنزل للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية.

وأضافت الزوجة، أنها صممت على المشاركة فى الانتخابات رغم تهديد زوجها، قائلة "جوزى ممكن يتعوض.. لكن مصر لأ".

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غدٍ الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى .