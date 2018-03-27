فيديو معلوماتى.. إزاى تعرف مكان لجنتك وإيه واجباتك بانتخابات الرئاسة؟الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:45 ص
تواصل محافظات مصر مجهوداتها على قدم وساق فى المقرات واللجان المختلفة لاستقبال الناخبين فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018 والتتى انتهى اليوم الأول منها أمس الاثنين ، ويتبقى اليوم وغدا 27 و28 مارس الجارى، وقام المحافظون بمختلف أنحاء مصر بعمل جولات لمتابعة مقار اللجان .
كيف يعرف الناخب لجنته؟
- من خدمة الاستعلام المتاحة على الصفحة الرئيسية لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات
- إرسال رسالة محمول على رقم 5151
- مركز اتصال دليل 141 أو أقسام/ مراكز الشرطة
ما هى المستندات التى يجب أن يحملها الناخب للذهاب للاقتراع؟
- بطاقة الرقم القومى
- أو جواز السفر المميكن والذى يحتوى على الرقم القومى للناخب.
ما هى واجبات الناخب؟
1 - عدم حمل السلاح داخل جمعية الانتخاب.
2 - اتباع التعليمات التى يحددها رئيس اللجنة الفرعية بوصفه المسئول عن حفظ النظام داخل اللجنة.
3 - حظر الدعاية لأى من المرشحين داخل مقر اللجنة الفرعية
4- عدم البوح بأسماء المرشحين أو القائمة التى قمت باختيارها أو تنوى اختيارها.
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