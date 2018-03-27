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فيديو معلوماتى..‪ إزاى تعرف مكان لجنتك وإيه واجباتك بانتخابات الرئاسة؟

الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:45 ص
فيديو معلوماتى..‪ إزاى تعرف مكان لجنتك وإيه واجباتك بانتخابات الرئاسة؟ لجان انتخابية





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تواصل محافظات مصر مجهوداتها على قدم وساق  فى المقرات واللجان المختلفة لاستقبال الناخبين فى الانتخابات الرئاسية لعام 2018 والتتى انتهى اليوم الأول منها أمس الاثنين ، ويتبقى اليوم وغدا 27 و28 مارس الجارى، وقام المحافظون بمختلف أنحاء مصر بعمل جولات لمتابعة مقار اللجان .

 

‪ 

كيف يعرف الناخب لجنته؟

 

- من خدمة الاستعلام المتاحة على الصفحة الرئيسية لموقع الهيئة الوطنية للانتخابات

- إرسال رسالة محمول على رقم 5151

- مركز اتصال دليل 141 أو أقسام/ مراكز الشرطة

 

ما هى المستندات التى يجب أن يحملها الناخب للذهاب للاقتراع؟
 

- بطاقة الرقم القومى

- أو جواز السفر المميكن والذى يحتوى على الرقم القومى للناخب.

 

ما هى واجبات الناخب؟
 

‪ 1 - عدم حمل السلاح داخل جمعية الانتخاب.

2 - اتباع التعليمات التى يحددها رئيس اللجنة الفرعية بوصفه المسئول عن حفظ النظام داخل اللجنة.

3 - حظر الدعاية لأى من المرشحين داخل مقر اللجنة الفرعية

4- عدم البوح بأسماء المرشحين أو القائمة التى قمت باختيارها أو تنوى اختيارها.


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انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات

موعد الانتخابات

الرقم القومى




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