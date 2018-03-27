video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو.. مسن للشباب: "انزل ابنى بلدك بدل القعدة على القهوة‎"

الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:18 م
فيديو.. مسن للشباب: "انزل ابنى بلدك بدل القعدة على القهوة‎" المشاركة فى الانتخابات الرئاسية





كتب محمود عصام - إبراهيم سعيد
إضافة تعليق

دعا رجل مسن الشباب للنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، بعدما أدلى بصوته فى دائرة إمبابة.
 
 
وقال الناخب المسن: "بقول للشباب انزلوا انتخبوا وابنوا بلدكم بدلا من الجلوس على المقاهى، ومش عايزين نرجع للفترة اللى فاتت"، مضيفا: "كل الشباب لازم ينزلوا ويشاركوا عشان خاطر البلد".
 
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابى فى العياط

صور.."تيريزا وباربرا" ملحمة بريطانية لدعم انتخابات الرئاسة من قلب الأقصر.. تيريزا تجوب اللجان: تحيا ماما مصر للأبد ومن لم يصوت يخسر حقه فى الشكوى.. وشقيقتها: سنظهر للعالم الوجه الحقيقى وليس فضلات الإعلام الدولى

فيديو..قوات التأمين تحمل سيدة مسنة لتدلى بصوتها فى الأميرية

اليوم السابع يرصد من داخل غرفة عمليات الداخلية انتظام التصويت

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات

لجان الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

اعرف لجنتك

اللجنة الوطنية للانتخابات

الانتخابات فى مصر

بالرقم القومى




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

موعد مباراة مصر واليونان والقنوات الناقلة

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

"التموين": بدء طرح الرنجة والفسيخ فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة 25%.. "القابضة الغذائية": ارتفاع معدلات توريد القصب لـ5 ملايين و830 ألف طن.. وشركات الجملة تنتهى من صرف المقررات التموينية لشهر مارس

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تكدس المواطنين أمام مكتب تموين الدخيلة بالإسكندرية.. شكوى من انتشار القمامة أمام محطة مترو عزبة النخل.. وقارئ يناشد وزارة الصحة بإنشاء مستشفى بقرية المحروسة فى قنا

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

بالخطوات.. كيف تمنع فيس بوك من تسجيل مكالماتك ورسائلك؟

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

فيديو.. مراقبون أمريكيون: استقرار العملية الانتخابية والحالة الأمنية بمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة