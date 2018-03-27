فيديو.. مسن للشباب: "انزل ابنى بلدك بدل القعدة على القهوة‎"







كتب محمود عصام - إبراهيم سعيد

دعا رجل مسن الشباب للنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، بعدما أدلى بصوته فى دائرة إمبابة.

وقال الناخب المسن: "بقول للشباب انزلوا انتخبوا وابنوا بلدكم بدلا من الجلوس على المقاهى، ومش عايزين نرجع للفترة اللى فاتت"، مضيفا: "كل الشباب لازم ينزلوا ويشاركوا عشان خاطر البلد".

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.