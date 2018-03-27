فيديو..أرملة شهيد بحرب أكتوبر عقب إدلاء صوتها: نازلة عشان بلدى وكفاية الأمن







كتب محمود راغب

حرصت وديدة حنفى محمود، أرملة أحد شهداء حرب أكتوبر، على الإدلاء بصوتها بمعهد فتيات مصر الجديدة الأزهرى بمصر الجديدة، حيث حضرت على كرسى متحرك.

وقالت وديدة حنفى محمود، إنها حرصت رغم مرضها على النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والإدلاء بصوتها، قائلة: "نازلة عشان بلدى وكفاية الأمن والأمان اللى احنا عايشين فيه" .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.