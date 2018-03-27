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الثلاثاء، 27 مارس 2018 09:14 م
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غرفة السياحة تدعو العاملين بالشركات للمشاركة فى العملية الانتخابية

الثلاثاء، 27 مارس 2018 04:30 م
غرفة السياحة تدعو العاملين بالشركات للمشاركة فى العملية الانتخابية نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة





كتبت ميرفت رشاد
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دعت غرفة شركات السياحة برئاسة نادر الببلاوى كل الموظفين والعاملين فى الشركات السياحية بأهمية وضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، لإعطاء صورة مشرفة للعالم أجمع بأن كل القطاعات بالدولة سواء الخاصة منها والعام قد شاركت فى العملية الانتخابية التى تتسم بالشفافية والمصداقية.

 

وناشدت الغرفة أبناء القطاع المشاركة فى العملية الانتخابية بشكل حضارى يعكس حرص القطاع على التواجد الإيجابى فى أهم المراحل التى تمر بها البلاد، وأيضا لتفويت الفرصة على من حاول أو يحاول تدمير الصناعة التى كانت وما تزال أهم مقومات الاقتصاد القومى المصرى، وحفاظا على مقدرات العاملين بهذا القطاع الحيوى والمهم الذى يعمل تحت مظلته آلاف الموظفين وأيضا استثمارا للجهود التى تقوم بها الدولة لتحقيق الديمقراطية وحرية الرأى التى نادى بها الشعب المصرى.

 

وتؤكد الغرفة أن الشركات السياحية كانت ومازالت اكثر القطاعات التى تأثرت بالأحداث التى مرت بها البلاد ولم تتخل الشركات السياحية فى أى يوم عن الوقوف بجانب الدولة والحفاظ على مقدراتها والمشاركة الفعالة فى أى حدث من شأنه الحفاظ على استقرار البلاد أمنيا واقتصاديا والمشاركة فى الحياة السياسية بشكل إيجابى وفعال، حيث إنها جزء لا يتجزأ من كيان الدولة.


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