عمليات نادى قضاة مجلس الدولة: زيادة الإقبال فى الانتخابات عن اليوم الأول







كتب أحمد عبد الهادى

استمرت غرفة عمليات نادى قضاة مجلس الدولة، المشكلة لمتابعة أعضاء النادى المشاركين فى الإشراف على انتخابات الرئاسة 2018 برئاسة المستشار سمير يوسف البهى، رئيس مجلس إدارة النادى فى عملها بالتزامن مع بدء اليوم الثانى للانتخابات

بدأت عملية التصويت فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بعد تأكد القضاة رؤساء اللجان من سلامة الصناديق المغلقة بعد نهاية اليوم الأول للتصويت، والتى كانت تقوم القوات المسلحة بتأمينها.

وجرت عملية التصويت بانتظام فى ظل إقبال جيد من الناخبين في مختلف اللجان، زاد كثيراً فى بعض اللجان عما كان عليه الوضع فى اليوم الأول.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، استمرار عملية التصويت خلال ساعة الراحة باعتبارها ساعة الذروة وهو ما التزم به رؤساء اللجان الفرعية تسهيلاً على المواطنين فى الإدلاء باصواتهم بعد انتهاء مواعيد عملهم الرسمية.

وشكلت غرفة العمليات وفدا منها ضم المستشار إيهاب إسماعيل سكرتير عام النادى، والمستشار عبد الرؤوف خليفة السكرتير العام المساعد للنادى، للمرور على الزملاء في بعض اللجان الفرعية بمنطقة مصر القديمة والتجمع الخامس للاطمئنان على الزملاء المشاركين فى العملية الانتخابية فضلاً عن التواصل تليفونيا مع رؤساء اللجان في المحافظات المختلفة لتقديم الدعم والمساندة فى ما يقومون به من مهمة قومية والتى يؤدون واجبهم فيها بشرف وأمانة.

الجدير بالذكر أن تشكيل غرفة العمليات جاء علي النحو التالى، المستشار سمير يوسف البهي رئيس مجلس الإدارة رئيسا للغرفة، المستشار أيمن عبد الفتاح حجاج أمين الصندوق، المستشار إيهاب نبيل اسماعيل السكرتير العام، المستشار عبدالرؤوف خليفة السكرتير العام المساعد، المستشار وائل فرحات عبد العظيم.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.