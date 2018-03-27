عبد الحميد خضر نائبا لرئيس جامعة دمياط لشئون المجتمع







دمياط-معتز الشربينى

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلـس الوزراء قـرارًا بتعييــــن عبد الحميد عبد الفتاح السيد خضر نائبًا لرئيس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين عدد (7) عمداء بالجامعات المصرية وهى: محمد محمود عطوه يوسف عميدًا لكلية التجارة جامعة المنصورة.،لطيفة محمود إبراهيم فودة عميدًا لكلية التمريض جامعة طنطا،محمد سعد زغلول عبده عميـدًا لكلية العلوم جامعة قناة السويس، مها فاروق عبد الغني عميدًا لكلية الصيدلة جامعة عين شمس،أحمد على إسماعيل يوسف عميدًا لكلية العلوم جامعة عين شمس،أمل عبد الفتاح محمد الصحن عميدًا للمعهد العالي للصحة العامة جامعة الإسكندرية،محمد عبد الكريم على عبد ربه عميدًا لمعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية.