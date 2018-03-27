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الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:57 م
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صور .. نائب رئيس جامعة الفيوم يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:14 م
صور .. نائب رئيس جامعة الفيوم يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية نائب رئيس جامعة الفيوم أثناء إدلائه بصوته





الفيوم – رباب الجالى
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توجه الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر لجنة مدرسة الشهيدة جاسمين الشريف بمحافظة الفيوم اليوم الثلاثاء، ووجه نائب رئيس الجامعة الطلاب للمشاركة الإيجابية فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

جدير بالذكر أن عدد لجان الانتخابات الرئاسية بمحافظة الفيوم يبلغ 9 لجان تضم 335 مركزا انتخابيا بها424 لجنة فرعية ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بها مليون و861 ألفا و257 ناخبا ممن بلغ سن ١٨عاما ويحوز بطاقة رقم قومى يتم التصويت بها .

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم
الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس جامعة الفيوم

 

نائب رئيس جامعة الفيوم بعد أدلائه بصوته
نائب رئيس جامعة الفيوم بعد أدلائه بصوته

 

نائب رئيس جامعة الفيوم يتوسط الطلاب
نائب رئيس جامعة الفيوم يتوسط الطلاب

 

نائب رئيس جامعة الفيوم يدلى بصوته
نائب رئيس جامعة الفيوم يدلى بصوته

 

 


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