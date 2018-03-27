صور.. مسيرة حاشدة لمواطنى جنوب سيناء للحث على المشاركة بالانتخابات







جنوب سيناء – فايزة مرسال

مسيرات طافت شوارع مدن رأس سدر وأبوزنيمة بجنوب سيناء لحث المواطنين على النزول إلى صناديق الانتخابات ترأس المسيرة الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف وجمال حبيب مدير منطقة الأزهرية ومضر عبدالسميع الوكيل الثقافى بالمنطقة الأزهرية جنوب سيناء وعدد من العاملين بمديرية الأوقاف والأزهر، وهتفوا "تحيا مصر" حاملين أعلام مصر.

كما قال الشيخ راضى محارب شيخ قبيلة العليقات برأس سدر إن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى وأن شباب البدو أدلوا بأصوتهم فى الانتخابات الرئاسية وتم توفير مواصلات لنقل المواطنين من الوديان والتجمعات البدوية للجان.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة جنوب سيناء 101 ألف و742 مواطنا يصوتون فى 18 لجنة فرعية تشرف عليها 9 لجان عامة و15 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف



الشيخ رضى محارب شيخ قبيلة العليقات اثناء المسيرة براس سدر



الناخبين امام اللجان ابوزنيمة



مسيرة الازهر بابوزنيمة