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الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:57 م
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صور.. مسيرات شعبية فى البحيرة لحث المواطنين على المشاركة

الثلاثاء، 27 مارس 2018 01:08 م
صور.. مسيرات شعبية فى البحيرة لحث المواطنين على المشاركة مسيرات جامعة دمنهور تجوب الشوارع





البحيرة - ناصر جودة و جمال أبو الفضل
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انطلقت اليوم عدة مسيرات شعبية حاشدة بالبحيرة لتحفيز المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى يومها الثانى.

 

وتحولت الشوارع الميادين إلى كرنفالات رفع فيها الشباب الأعلام المصرية واللافتات التى تحث المواطنين على الخروج للتصويت فى الانتخابات.

 

واحتشد طلاب جامعة دمنهور أمام مقر الجامعة الرئيسى لينطلقوا فى مسيرة حاشدة لتحفيز المواطنين على المشاركة، ضمت المسيرة عدد من عمداء الكليات وآلاف الطلاب والعاملين بالجامعة.

 

كما انطلقت مسيرة حاشدة بمدينة الدلنجات لحث الأهالى على المشاركة فى الانتخابات ضمت سلوى زكى رئيس المدينة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

 

وفى هذا السياق أشادت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى والعمد والمشايخ وأعضاء مجلس النواب بنطاق المحافظة وجامعة دمنهور فى حشد المواطنين، وحثهم على أهمية المشاركة الفعالة فى الانتخابات الرئاسية وإظهار الشكل الحضارى ومدى وعى المواطنين بحقوقهم، جاء ذلك خلال متابعتها لفعاليات اليوم الثانى من سير الانتخابات الرئاسية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

 

وأكدت محافظ البحيرة على التنسيق التام بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية والقوات المسلحة، كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور وكذلك غرف عمليات مماثلة  بالوحدات المحلية بالمراكز المختلفة لمتابعة سير  العملية الإنتخابية ولجان تصويت المواطنين ومواجهة أى أحداث طارئة فى هذا الشأن.

 

وأوضحت محافظ البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة جاهزية جميع اللجان الانتخابية وعددها 885 لجنة تضمها 717 مركز إنتخابى ، لافته إلى إقامة نقاط خدمية أمام أغلب المراكز الانتخابية تشمل سيارة إسعاف وسيارة للحماية المدنية لمواجهة أى طارئ، وكذلك توفير مصادر أساسية وبديلة للكهرباء ومياه الشرب، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان بشكل يليق بهذا العرس الديمقراطى.

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

1 مسيرات حاشدة بالبحيرة لتحفيز المواطنين
 مسيرات حاشدة بالبحيرة لتحفيز المواطنين

 

2 شباب جامعة دمنهور ينطلقون فى مسيرة
 شباب جامعة دمنهور ينطلقون فى مسيرة

 

3 مسيرات شعبية لحث الاهالى على المشاركة
 مسيرات شعبية لحث الاهالى على المشاركة

 

5 مسيرات بمركز الدلنجات بالبحيرة
مسيرات بمركز الدلنجات بالبحيرة

 

5 مسيرات جامعة دمنهور تجوب الشوارع
 مسيرات جامعة دمنهور تجوب الشوارع

 

6 جانب من مسيرات مركز الدلنجات
جانب من مسيرات مركز الدلنجات

 

8 شباب جامعة دمنهور يرفعون علم مصر خلال المسيرة
 شباب جامعة دمنهور يرفعون علم مصر خلال المسيرة

 

9 اساتذه الجامعات يشاركون فى مسيرات الانتخابات
 اساتذه الجامعات يشاركون فى مسيرات الانتخابات

 

10 مسيرات حاشدة بالبحيرةمسيرات حاشدة بالبحيرة

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