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صور.. سيارات كهرباء بلبيس تجوب الشوارع لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات

الثلاثاء، 27 مارس 2018 06:24 م
صور.. سيارات كهرباء بلبيس تجوب الشوارع لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات





الشرقية - إيمان مهنى
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جابت شوارع مدينة بلبيس فى الشرقية عدد من السيارات التابعة لشركة الكهرباء مزودة بمكبرات الصوت، لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وتشغيل الأغانى الوطنية وذلك بمختلف قرى المدينة.
 
من جانبه أكد المهندس أحمد حرش مدير إدارة الكهرباء، فى بيان، أن السيارة الخاصة بشركة الكهرباء جابت قرى مركز بليس لحث المواطنين والشباب والنساء على النزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية؛ إيمانًا بقدرة الشعب المصرى على مواجهة ما يحاك له من مؤامرات داخلية وخارجية تهدف النيل من عزيمة الشباب على المشاركة فى العملية السياسية.
 
يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

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