صور.. رجال الجيش يساعدون عجوز للإدلاء بصوتها فى حدائق حلوان

فى مشهد إنسانى اعتادت عليه الجماهير فى مختلف ربوع مصر، من رجال القوات المسلحة المصرية، قام عدد من رجال التأمين فى محيط لجان مدرسة "هدى شعراوى" بمنطقة حدائق حلوان بمساعدة سيدة قعيد للدخول إلى لجنتها والادلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية المصرية.

وتشهد لجان حدائق حلوان والمعصرة ووادى حوف إقبالا كبيرا من جانب المواطنين فى اليوم الثانى من العرس الديمقراطى الذى تشهده البلاد على مدار ثلاث أيام.