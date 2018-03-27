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صور.. رجال الجيش يساعدون عجوز للإدلاء بصوتها فى حدائق حلوان

الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:50 م
صور.. رجال الجيش يساعدون عجوز للإدلاء بصوتها فى حدائق حلوان رجال الجيش يساعدون مسنة للادلاء بصوتها





كتب - محمود محيى
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فى مشهد إنسانى اعتادت عليه الجماهير فى مختلف ربوع مصر، من رجال القوات المسلحة المصرية، قام عدد من رجال التأمين فى محيط لجان مدرسة "هدى شعراوى" بمنطقة حدائق حلوان بمساعدة سيدة قعيد للدخول إلى لجنتها والادلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية المصرية.
 
وتشهد لجان حدائق حلوان والمعصرة ووادى حوف إقبالا كبيرا من جانب المواطنين فى اليوم الثانى  من العرس الديمقراطى الذى تشهده البلاد على مدار ثلاث أيام.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

رجال الجيش يساعدون عجوز للإدلاء بصوتها فى حدائق حلوان (1)
 

 

رجال الجيش يساعدون عجوز للإدلاء بصوتها فى حدائق حلوان (2)
 

 

رجال الجيش يساعدون عجوز للإدلاء بصوتها فى حدائق حلوان (3)
 

 

رجال الجيش يساعدون عجوز للإدلاء بصوتها فى حدائق حلوان (4)
 

 

رجال الجيش يساعدون عجوز للإدلاء بصوتها فى حدائق حلوان (5)
 

 

رجال الجيش يساعدون عجوز للإدلاء بصوتها فى حدائق حلوان (6)
 

 

رجال الجيش يساعدون عجوز للإدلاء بصوتها فى حدائق حلوان (7)
 

 

رجال الجيش يساعدون عجوز للإدلاء بصوتها فى حدائق حلوان (8)
 

 

رجال الجيش يساعدون عجوز للإدلاء بصوتها فى حدائق حلوان (9)
رجال الجيش يساعدون عجوز للإدلاء بصوتها فى حدائق حلوان (11)
رجال الجيش يساعدون عجوز للإدلاء بصوتها فى حدائق حلوان (11)

 

رجال الجيش يساعدون عجوز للإدلاء بصوتها فى حدائق حلوان (12)
 

 


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