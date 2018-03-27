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صور.. الشرطة توفر كرسى متحرك لنقل مسنة إلى لجنتها فى الساحل

الثلاثاء، 27 مارس 2018 10:34 ص
صور.. الشرطة توفر كرسى متحرك لنقل مسنة إلى لجنتها فى الساحل السيدة المسنة التى أصرت النزول للادلاء بصوتها فى الانتخابات





كتب إبراهيم أحمد
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واصل رجال الشرطة بالقاهرة، مساعدتهم لكبار السن، بأن ساعدوا سيدة مسنة، فى توفير كرسى متحرك لها، ومساعدتها فى الوصول إلى مقر لجنتها لانتخابية، بمنطقة الساحل، والتى أصرت على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية 2018.

 

رجال الشرطة تساعد مسنة الوصول لمقر لجنتها الانتخابية (2)
رجال الشرطة تساعد مسنة الوصول لمقر لجنتها الانتخابية 

 

وعلى الفور وجه اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بسرعة إيفاد مأمورية من رجال الشرطة، ومساعدتها على التوجه إلى مقر لجنتها الانتخابية بمنطقة الساحل.

 

رجال الشرطة تساعد مسنة الوصول لمقر لجنتها الانتخابية (1)
رجال الشرطة تساعد مسنة الوصول لمقر لجنتها الانتخابية 

 

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

 

رجال الشرطة تساعد مسنة الوصول لمقر لجنتها الانتخابية (3)
رجال الشرطة تساعد مسنة الوصول لمقر لجنتها الانتخابية 

 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

 

 


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