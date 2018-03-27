صور.. احتشاد النساء أمام اللجان الانتخابية بأطفيح







كتب عبد الله محمود

شهدت لجان الاقتراع بمدينة صول أطفيح مع بداية اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية 2018، زحام شديد وخاصة من السيدات، حيث احتشد الناخبين مع الساعات الأولى لليوم الثانى للانتخابات أمام اللجان الانتخابية.

كما قام مسئولو"حملة مواطن " سيارات لنقل الناخبين للحان الانتخابية للادلاء بأصواتهم، كما تم وضع مكبرات الصوت التى أطلقت الأغانى الوطنية، وردد الناخبين الهتافات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى.

ومن جانبه قال المستشار سيد الأحمدى رئيس إحدى اللاجان الفرعية بأطفيح، أن اليوم الأول مر دون أى معوقات فى العملية الانتخابية، مشيدا بحضور الناخبين خلال العملية الانتخابية للادلاء بأصواتهم.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.