صور.. أهالى قرية الصوامعة غرب يحتفلون أمام لجنة بسوهاج







سوهاج – عمرو خلف

احتفل الناخبون أمام لجنة 45 ، معهد المحاسب عزت سليمان، بنجوع الصوامعة غرب بمركز طهطا فى سوهاج، تأييدا للرئيس السيسي وحث الناخبين على المشاركة فى الانتخابات.

وقال العمدة خالد طلعت والعمدة طارق سليمان- من الأهالى - "خرجنا لإدلاء بأصواتنا حبا فى الوطن ورد الجميل للرئيس السيسي والمشاركة فى العملية الانتخابية لإظهار صورة إيجابية عن وعى المصريين أمام الخارج، وحضرنا خصيصا من أجل الإدلاء بأصواتنا فى مقر إقامتنا بنجوع الصوامعة غرب، حبا فى البلد، مشيرين إلى حرصهما على حث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ومساعدة كبار السن والنساء المسنة ونقلهم بسيارتهما الخاصة للجان".

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.



















