صور.. أعضاء "اتحاد الصناعات" يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية







كتبت: دانه الحديدى

حرص أعضاء اتحاد الصناعات المصرية، على الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018، مؤكدين على أن المشاركة فى الانتخابات تعد واجبا وطنيا لا يجب التهاون فيه، بهدف الحفاظ على أمن واستقرار مصر.

ويأتى على رأس المصوتين بالانتخابات، المهندس محمد السويدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس ائتلاف دعم مصر، والذى أدلى بصوته وذلك فى اللجنة رقم 12 بمدرسة القرية السياحية الأولى الرسمية للغات بالحى المتميز بمدينة السادس من أكتوبر، داعيا جموع المصريين بالمشاركة الفاعلة فى الانتخابات الرئاسية، والمستمرة حتى التاسعة من مساء غدا الأربعاء.

محمد البهى عضو مجلس ادارة الاتحاد يدلى بصوته

كما أدلى محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، بصوته فى مدرسة الطبرى بمدينة الشروق، فيما أدلى الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الاستثمار بالاتحاد، بصوته فى لجنة مدرسة المعهد الدينى بمصر الجديدة.

وأدلى المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، بصوته فى لجنة مجمع مدارس الشهداء بمنطقة الهرم، مطالبا المواطنين بالتمسك بحقهم الدستورى فى الادلاء بأصواتهم، وذلك لأن الورقة الانتخابية تعد افضل ضمان لعدم تكرار التزوير الذى عانينا منه لسنوات طويلة، كذلك أدلى المهندس إسماعيل لقمة، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء ورئيس شعبة صناعة المواسير، انه أدلى بصوته بصحبة أكثر من 600 عامل وموظف يعملون فى مجموعته الاقتصادية، والذين حرصوا على المشاركة دعما للاستقرار، وأدلى أيضا شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك، بصوته فى الانتخابات، مؤكدا أن التصويت يعد دعما لمصر ضد الارهاب.

المهندس شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك داخل اللجنة الانتخابية

وفى سياق متصل أدلى محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، بصوته فى مدرسة صلاح الدين الابتدائية بمحافظة القاهرة، وأدلى محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، بصوته فى مدرسة مهربان بمدينة العبور، وأدلى مسعد عمران رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية، بصوته فى معهد ساقية أبو شعره بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، كذلك أدلى أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف بصوته فى مدرسة ليسيه الحرية بمحافظة القاهرة، وأدلى أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية فى مدرسة الشاطبى الاعدادية بنين بمحافظة الاسكندرية.