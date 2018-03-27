زيادة الإقبال على التصويت بلجان قرية ميت فارس بالدقهلية







الدقهلية شريف الديب

شهدت اللجنة 19 بقرية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد إقبالا كبيرا من الناخبات للتصويت فى الانتخابات الرئاسية، واصطفت الناخبات فى طابور كبير أمام وخارج اللجان، خاصة بعد انخفاض دراجات حرارة الجو.

وتلاحظ وجود أعداد كبيرة من فئة الشباب من بين المصوتين، ومن المتوقع زيادة الأعداد أكثر خلال الفترة القادمة.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.