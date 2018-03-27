توقيع الكشف الطبى على رئيس لجنة بالدقهلية بعد شعوره بالإرهاق







الدقهلية - شريف الديب

أصيب المستشار ممدوح السعيد مندوب المكتب الفنى لوزارة العدل ورئيس لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 33 بمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية بالإرهاق والتعب، وعلى الفور انتقل الجهاز الإشرافى بالإدارة الصحية بالتنسيق مع طبيب الوحدة وأخصائى الباطنة بالمستشفى للكشف على المستشار، وتم توقيع الكشف عليه والاطمئنان على حالته الصحية داخل اللجنة.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الاثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.