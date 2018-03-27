الوطنية للانتخابات: للناخبين من ذوى الإعاقة طلب المساعدة من رئيس اللجنة وحده

الوطنية للانتخابات: للناخبين من ذوى الإعاقة طلب المساعدة من رئيس اللجنة وحدهالثلاثاء، 27 مارس 2018 08:22 م
أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى
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أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، كيفية طلب الناخبين ذوى الإعاقة لمساعدة رئيس اللجنة الانتخابية للإدلاء بأصواتهم.
وقالت اللجنة، عبر حسابها على فيس بوك: "للناخبين من ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بأنفسهم طلب المساعدة من رئيس اللجنة وحده للإدلاء بأصواتهم، ويقوم رئيس اللجنة بإثبات ذلك فى محضر إجراءات اللجنة الفرعية نموذج رقم 14 انتخابات رئاسية".
الوطنية للانتخابات
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