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الوطنية للانتخابات: صناديق الاقتراع آمنة.. وانتظام العمل باللجان

الثلاثاء، 27 مارس 2018 11:50 ص
الوطنية للانتخابات: صناديق الاقتراع آمنة.. وانتظام العمل باللجان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات





(أ ش أ)
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أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن غرفة العمليات المشكلة بداخل الهيئة، تلقت ما يفيد انتظام العمل بمعظم لجان الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية فى اليوم الثانى، فى مواعيدها المحددة فى التاسعة صباحا، عدا عدد محدود للغاية من اللجان التى شهدت تأخيرا بسيطا فى فتح الأبواب أمام استقبال الناخبين.

وقال المستشار لاشين إبراهيم - فى تصريح له - إن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت على الفور بالتدخل والتواصل مع اللجان المشرفة، والقضاة رؤساء لجان الاقتراع، للوقوف على أسباب هذا التأخير فى تلك اللجان، والتأكد من إزالة أسبابه بصورة فورية وعاجلة.. مؤكدا أن العمل يسير حاليا بصورة منتظمة فى كافة لجان الاقتراع.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن القضاة المشرفين على لجان الاقتراع الفرعية، أبلغوا اللجان المشرفة عليهم، أن كافة صناديق الاقتراع التى تم استخدامها فى اليوم الأول، وكذلك أوراق العملية الانتخابية، لم تتعرض لأى نوع من العبث، وأن الأقفال وأختام الشمع الأحمر الممهورة بالخاتم الرسمى لكل لجنة فى الغرف والحجرات التى تركت بها الصناديق والأوراق، جاءت سليمة بالكامل بنفس الحالة التى تركت عليها فى ختام اليوم الأول من الانتخابات بالأمس.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات على تواصل مع كافة لجان المتابعة واللجان العامة، للتدخل وحل أية مشكلات وتذليل أية عقبات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية.

 


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