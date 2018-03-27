الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطن

الوطنية للانتخابات: المشاركة تعنى الديمقراطية والمقاطعة مكسب لكارهى الوطنالثلاثاء، 27 مارس 2018 11:42 ص
الناخبون أمام إحدى اللجان
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر
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قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن مشاركة الناخبين فى الانتخابات الرئاسية هى معنى الديمقراطية وجوهرها، وأن العزوف ليس مكسبا سوى لمن لا يريد خيرا لهذا الوطن.
وتمنى الشريف، أن يسير اليومين الثانى والثالث من الانتخابات مثل اليوم الأول، حيث اصطفاف الناخبون فى الطوابير امام اللجان الانتخابية.
وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، على أن الهيئة تتابع سير العملية الانتخابية بجميع اللجان ولا شكاوى تتعلق بعرقله التصويت حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللجان فتحت فى مواعيدها المقررة فى التاسعة صباحا دون تأخير.
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