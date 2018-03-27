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المرور: كثافات مرورية بسبب هطول أمطار على الطرق و تناشد بتجنب السرعات

الثلاثاء، 27 مارس 2018 10:41 م
المرور: كثافات مرورية بسبب هطول أمطار على الطرق و تناشد بتجنب السرعات امطار - أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية متوسطة أعلى محاور و ميادين القاهرة والجيزة بسبب هطول أمطار خفيفة على الطرق فى ظل انتشار رجال المرور بكل المحاور لتسيير حركة السيارات وسط مراقبة حركة السيارات بالكاميرات لرصد اى أعطال.

 

ورصدت شاشات غرفة عمليات المرور كثافات متوسطة أعلى كوبرى أكتوبر، ومطالع ومنازل الكوبرى فى المحافظتين وأعلى الطريق الدائرى و بشوارع محى الدين أبو العز و جامعة الدول و شارع البطل أحمد عبد العزيز و كورنيش النيل و أعلى كبارى فيصل و15 مايو وعباس، إضافة إلى تباطؤ الحركة أعلى محور صفط اللبن و محور صلاح سالم و محور رمسيس و النصر و بمناطق وسط المدينة.

 

ودفعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الأشقر، مساعد الوزير للمرور، بسيارات الإغاثة والدفع الرباعي على الطرق السريعة والصحراوية، إضافة إلى تفعيل الخط الساخن 01221110000 لتلقي البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية

 

و ناشدت إدارة المرور، قائدي المركبات بالالتزام بترك مسافة كافية بين كل سيارة وأخرى، والحذر في استخدام الفرامل، والالتزام بالسرعة المقررة، مشددًا على تواجد رجال الإدارة بمختلف الشوارع والميادين مدعومين بعدد من الأوناش لسرعة رفع أية أعطال


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