العربية: إرهابى قطرى يشارك فى مارثون رياضى تنظمه حكومة الدوحة







كتبت - إسراء أحمد فؤاد

بعد أن حاول النظام القطرى الداعم للإرهاب غسل سمعته عبر إصدار لائحة تحت مسمى "تصنيف أفراد وكيانات إرهابية"، نشرت قناة "العربية" الإخبارية السعودية تقرير يكشف أن أحد أفراد هذه القائمة قاتل فى صفوف التنظيمات الإرهابية ويشارك فى ماراثون رياضى تشرف عليه الجهات الرياضية الحكومية فى الدوحة.

وبحسب التقرير فأن "مبارك محمد بن سعد بن علي العجي" ورد اسمه من بين 19 اسما فى القائمة القطرية للإرهاب، والتى تم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية القطرية الخميس الماضى وتبين أن مبارك العجي الذى صنفته قطر بالإرهابى، هو الاسم ذاته الذى سبق ذكره فى قائمة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب "السعودية والإمارات والبحرين ومصر" فى 2017، كان فى اليوم التالى من بين العدائين القطريين المشاركين فى أحد الماراثونات وسط الدوحة، العاصمة القطرية.

ووفقا للتقرير فأن العدّاء الإرهابى فى الماراثون القطرى استخدم مواقع التواصل الاجتماعى للاحتفاء بفوزه عبر حسابه الخاص فى موقع "تويتر" الذى لا يزال نشطا فيه حتى اليوم.

ووضع الإرهابى القطرى عبر حسابه فى "الإنستجرام" صورة له قائلا: "شاركت فى بطولة دوحة تراثيليون الفئة الوطنية، والل كانت بالمتحف الإسلامى يوم الجمعة الماضى"، وفى الصورة يظهر فيها العداء المطلوب على قوائم الإرهاب العربية والدولية، على منصة التكريم لمكافأته بمبلغ 3.000 ريال قطرى بعد فوزه بالمركز الثانى، وإلى جانبه أحد المسئولين القطريين، إضافة إلى مشاركته فى سباق الـ"فات بايك" بتحدى العديد وتكريمه بمبلغ 4.000 ريال قطرى لفوزه بالمركز الأول.

ونشرت العربية صور مختلفة لهذا الشخص القطرى، منها صورته وهو بزى الجيش القطرى، وأخرى وهو بزى المقاتلين وهو يقاتل فى صفوف التنظيمات الإرهابية، وأخرى وهو بزى رياضى داخل الدوحة.

ووفقا لتقرير العربية، انضم القطرى مبارك محمد العجي، لنشاطات خلية الدوحة، وتم تكليفه بجمع التبرعات والأموال للتنظيم عبر شبكات غير حكومية وبغطاء رسمى، مساهما فى رعاية حملات جمع الأموال فى قطر مع الكويتى حجاج العجمي، والمدرج على لوائح عقوبات الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية لتقديم الدعم للقاعدة فى سوريا.

وفي عام 2013 قاد "حجاج العجمي" و"مبارك محمد العجي" حملة تعبئة للشعب القطرى تحت عنوان "فزعة أهل قطر للشام" وهى حملة قطرية لجمع التبرعات لشراء أسلحة للمقاتلين فى سوريا، وعمل العجي كمنسق وضابط اتصال فى قطر لأنشطة جمع التبرعات الخاصة لحجاج العجمى.

ويظهر دوره فى حملة التبرعات والدعم لحجاج العجمي عبر صفحته الخاصة فى سلسلة من التغريدات المؤيدة والداعمة له، كما تبين من خلالها إيقافه فى الكويت بـ 2015 من قبل الأجهزة الأمنية للتحقيق معه فى أنشطته هناك لجمع التبرعات والأموال، قبل أن يتم ترحيله إلى قطر، قائلا حينها فى تغريدة له: "الحمد لله رجعنا للدوحة الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل وشكر خاص حق السفارة القطرية بالكويت"، موضحا أسباب الإيقاف فى تغريدة أخرى قائلا: "تحقيق بعض الأمور المتعلقة بالشيخ حجاج العجمى وجمع التبرعات سابقا والحمد لله على كل حال".



الإرهابى القطرى بزى جيش قطر



الإرهابى القطرى فى المارثون الرياضى



الإرهابى القطرى فى صفوف التنظيمات الإرهابية