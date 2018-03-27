الحشد الشعبى العراقى يضبط ألف لغم أرضى ألمانى الصنع بكركوك







بغداد أ ش أ

عثرت قوات الحشد الشعبى العراقية، اليوم الثلاثاء، على مخبأ لتنظيم (داعش) الإرهابى ضبط بداخله 1000 لغم ألمانى الصنع خلال عملية أمنية جنوب غربى محافظة كركوك.

وذكر إعلام الحشد - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن قوة من اللواء الخامس عشر نفذت عملية أمنية فى قرى ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة جنوب غربى كركوك تمكنت خلالها من العثور على مخبأ للأسلحة والذخائر يضم 1000 لغم ألمانى الصنع (فالمارا)، فضلاً عن أسلحة وذخائر مختلفة، موضحًا أن القوة تحفظت على الأسلحة والألغام.

يشار إلى أن القوات الأمنية المشتركة تعلن بين فترة وأخرى عن ضبط العديد من الأسلحة والذخائر التى خلفها تنظيم (داعش) فى المناطق التى كان يسيطر عليها.