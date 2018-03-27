الجيش التركى يعلن مقتل 11 مسلحا كرديا و2 من جنوده فى عفرين السورية







رويترز

قال مكتب حاكم إقليم خطاى التركى، اليوم الثلاثاء، إن الجيش قتل 11 مسلحا كرديا الليلة الماضية فى الإقليم الذى يقع جنوب البلاد على الحدود مع سوريا فيما قال الجيش إن اثنين من جنوده قتلا فى انفجار بمنطقة عفرين السورية.

وجاء فى بيان صادر عن مكتب حاكم الإقليم أن قوات الأمن التركية فتحت النار فقتلت المسلحين بعدما رصدت وجودهم فى منطقة أرسوز فى خطاى قرب البحر المتوسط.

وقال إن الجيش احتجز جثث ستة مسلحين وبنادق من طراز إم-16 وقاذفا للصواريخ وذخيرة. وأضاف أن السلطات تعتقد أن المسلحين مسؤولون عن عدد من الهجمات فى الإقليم العام الماضى.

وتقاتل تركيا مسلحى حزب العمال الكردستانى منذ عام 1984 وقتل ما يربو على 40 ألف شخص فى الصراع الذى يتركز إلى حد بعيد فى جنوب شرق تركيا على بعد مئات الكيلومترات شرقى خطاى.

وبدأ الجيش التركى وحلفاء له من المعارضة السورية هجوما عسكريا فى يناير كانون الثانى على وحدات حماية الشعب الكردية فى منطقة عفرين السورية التى تقع على الجانب الآخر من الحدود مع خطاي. وأفاد مصدر عسكرى بأنهم سيطروا بالكامل على المنطقة مطلع الأسبوع.

من ناحية أخرى قالت القوات المسلحة التركية إن جنديين تركيين قتلا فى انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع خلال عمليات تفتيش فى منطقة عفرين أمس الاثنين.

وترى تركيا فى وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستانى الذى تصفه هى والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بأنه تنظيم إرهابى لكن الوحدات شريكة للولايات المتحدة فى قتالها لمتشددى تنظيم داعش فى سوريا.