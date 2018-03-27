الأنبا مكارى يدعو المواطنين للتصويت فى الانتخابات الرئاسية







كتب محمد عراقى - لبنى عبد الله - تصوير كريم عبد العزيز - محمد العاصى

دعا الأنبا مكارى، أسقف عام شبرا الجنوبية ونيافة الأنبا أنجيلوس أسقف عام شبرا الشمالية، جميع المواطنين فى شبرا على الحرص بالإدلاء بصوتهم لتأدية واجبهم الوطنى وخصوصا فى ظل الدولة الحديثة التى نراها على ارض الواقع راجيين لمصرنا العزيرة من الله البركة والهدوء والسلام والتقدم والرقى.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف