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احتراق أتوبيس مدرسة بالمنصورة حال توقفها نتيجة ماس كهربائي

الثلاثاء، 27 مارس 2018 02:11 م
احتراق أتوبيس مدرسة بالمنصورة حال توقفها نتيجة ماس كهربائي حريق - أرشيفية





الدقهلية شريف الديب
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احترق أتوبيس خاص بمدرسة فى مدينة المنصورة، نتيجة ماس كهربائى، حال توقفه فى الشارع.
 
تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لقسم شرطه ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق فى أتوبيس خاص حال توقفه فى شارع عبد المنعم رياض دائرة القسم.
 
على الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخمادها.
 
وبالفحص، تبين نشوب الحريق بالسيارة رقم 482 أتوبيس خاص تابعة لمدرسة الزهراء الإسلامية للغات، حال توقفها بجوار المدرسة من الخارج، نجم عن ذلك احتراق السيارة بالكامل، ولم ينجم عن الحريق أية إصابات.
 
وبسؤال سائق الأتوبيس "إبراهيم محمد إبراهيم" 40 سنة، و مقيم بمنطقه صندوق دائرة قسم أول المنصورة على سبب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائى بأسلاك الموتور، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وبفحص كاميرات المراقبة الخارجية للمدرسة تبين خلو الشارع من المرة أثناء اشتعال النيران بالأتوبيس.
 
 تم التحفظ على السيارة، وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينه اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرضه على النيابة.
 
 
 

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