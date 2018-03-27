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أمين عام حزب النور بالمنوفية: انتخبت السيسى لاستكمال المشروعات العملاقة

الثلاثاء، 27 مارس 2018 06:32 م
أمين عام حزب النور بالمنوفية: انتخبت السيسى لاستكمال المشروعات العملاقة أمين حزب النور بالمنوفية





المنوفية _ محمد فتحى
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أدلى المهندس أسامة عبد المنصف، أمين عام حزب النور بمحافظة المنوفية، بصوته فى لجنة الانتخابات بمدينة شبين الكوم مؤكدا أنه حضر من أجل مصر، وأدلى بصوته للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وطالب أمين حزب النور، جميع المواطنين بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وذلك لاستكمال ماتم إنجازه خلال الفترة الرئاسية الماضية من مشروعات عملاقة.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أمس الإثنين، وتستمر حتى غد الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان صباح أمس، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

 


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