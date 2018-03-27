أمير الكويت يبعث برقية عزاء للرئيس الروسى فى ضحايا حريق "كيميروفو"







أ ش أ

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحريق الذى اندلع فى أحد المراكز التجارية الترفيهية فى مدينة (كيميروفو)، والذى أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأعرب أمير الكويت- خلال البرقية- عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، والرحمة للمتوفين جراء ذلك الحريق.

كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، برقيتين مماثلتين، أعرب خلالهما عن خالص التعازى وصادق المواساة بضحايا الحريق.