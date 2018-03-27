أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 660 جنيها للجرام







كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الثلاثاء 27-3-2018 بقيمة جنيهين لكل عيار من الأعيرة المختلفة.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالى:

عيار 18 :565 جنيها

عيار 21 : 660 جنيها

عيار 24 : 754 جنيها

الجنيه الذهب : 5280 جنيها

الأوقية : 1355 دولارا



اسعار الذهب فى مصر أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى نقدمها ا للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.