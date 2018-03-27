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أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 660 جنيها للجرام

الثلاثاء، 27 مارس 2018 12:08 م
أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 660 جنيها للجرام مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية





كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الثلاثاء 27-3-2018 بقيمة جنيهين لكل عيار من الأعيرة المختلفة.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالى:

 
عيار 18 :565 جنيها
 
عيار 21 : 660 جنيها
 
عيار 24 : 754 جنيها
 
الجنيه الذهب : 5280 جنيها
 
الأوقية : 1355 دولارا


اسعار الذهب فى مصر

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى نقدمها ا للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.
 
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 
 
 
 

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