أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 660 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 660 جنيها للجرامالثلاثاء، 27 مارس 2018 12:08 م
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الثلاثاء 27-3-2018 بقيمة جنيهين لكل عيار من الأعيرة المختلفة.
وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالى:
عيار 18 :565 جنيها
عيار 21 : 660 جنيها
عيار 24 : 754 جنيها
الجنيه الذهب : 5280 جنيها
الأوقية : 1355 دولارا
اسعار الذهب فى مصر
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أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
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