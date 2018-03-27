أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 27-3-2018







كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 27-3-2018، وجاءت أبرزها بدء التداول على وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقارى بالبورصة المصرية.

بدء التداول على صندوق المصريين للاستثمار العقارى

افتتحت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، جلسة التداول على وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقارى، ومن المقرر أن يليها مؤتمر صحفى فى مقر البورصة المصرية بوسط البلد.

وشارك بجلسة الافتتاح، ودق جرس البورصة كلا من محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ونائبه محسن عادل، إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة صندوق المصريين للاستثمار العقارى، أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق، هاشم السيد الرئيس التنفيذى لصندوق المصريين للاستثمار العقارى.

صندوق المصريين: ندرس الاستثمار ب 4 مشروعات عقارية

قال هاشم السيد الرئيس التنفيذى لشركة المصريين للاستثمار العقارى، إن طرح وثائق الصندوق بالبورصة اليوم الثلاثاء، يوفر آليتين الأولى عقارية لخدمة السوق العقارى والمطورين العقاريين، والثانية مالية جديدة لخدمة سوق المال، إذ تعد أول وثائق لصندوق عقارى تطرح بالبورصة.

وأضاف السيد، خلال مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء بمقر البورصة بوسط البلد، مناسبة بدء التداول على وثائق الصندوق بالبورصة المصرية، أن تأخير طرح وثائق الصندوق بالبورصة، سببه تأخير فى إنهاء إجراءات الطرح مع هيئة الرقابة المالية، مشيدا بجهود شريف سامى رئيس الهيئة السابق، فى تأسيس الصندوق، والتى استكملها بعده الرئيس الحالى الدكتور محمد عمران، ونائبه المستشار خالد النشار.

وعن خطة استثمارات شركة المصريين للاستثمار العقارى الفترة المقبلة، كشف هاشم السيد، عن دراسة الشركة 4 مشروعات عقارية منها مشروعات تجارية وفندقية، كما أنه جارى دراسة مشروعات أخرى بمحافظات أسيوط والمنيا والغربية، مضيفا أن المحافظة الأخيرة تضم مشروع تجارى ضخم على مساحة 16 ألف متر بمدينة طنطا، جارى دراسته.

وحول استثمار صندوق المصريين للاستثمار العقارى بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، استبعاد هاشم السيد، الاستثمار بالعاصمة الإدارية، موضحا أن الصندوق يريد تحقيق عائد سريع فى بداية تأسيسه، وفى المقابل مشروعات العاصمة قد تأخذ بعض الوقت لتحقيق عائد.

وحول نسبة العائد على الاستثمار بصندوق المصريين للاستثمار العقارى، أوضح السيد، أن العائد مختلف بين المشروعات، إذ يصل العائد فى إحدى المشروعات أكثر من 30%، مضيفا أن العائد من الاستثمار بالصندوق سيكون عائد دورى من الوثائق، وآخر من حصيلة بيع المشروعات، منوها إلى أن الشركة تضم فريق محترف من مديرين الاستثمار ذو خبرات كبيرة.

وفيما يتعلق بمدة نشاط صندوق المصريين للاستثمار العقارى، قال السيد، إن مدة نشاط الصندوق تبلغ 10 سنوات، إلا أن حملة الوثائق لهم الحق فى تمديد تلك المدة.

البورصة تربح 2.3 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 969.831 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 2.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 71. مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 656 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بصافى قيمة 3.2 مليون جنيه، 9.95 مليون جنيه، 61.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17270 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.68% عند مستوى 2928 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 17418 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 869 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2237 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 479 نق