وزير التنمية المحلية: المصريون يكتبون تاريخا جديدا اليوم







كتتب سيد الخلفاوى

أدلى اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، منذ قليل، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، فى لجنة مدرسة كلية البنات بمصر الجديدة، فى أول أيام التصويت على الانتخابات.

وعقب الإدلاء بصوته أكد اللواء أبوبكر الجندى فى تصريحات صحفية أنه اطمأن من غرفة عمليات الوزارة علي تمام فتح كافة اللجان الانتخابية بالمحافظات في موعدها وتوفير كافة وسائل الراحة بها لاستقبال الناخبين للإداء بأصواتهم.

وأضاف الجندى أن هناك عدد بسيط جداً من اللجان الانتخابية فى بعض المحافظات جارى وصول القضاة لها لفتح أبواب التصويت فيها.

وأشار الوزير إلى أن كل اللجان الانتخابية فى محافظات حدودية مثل مطروح والوادى الجديد تم فتح كل اللجان الانتخابية بها ووصول القضاة لبدء عملية التصويت.

وقال وزير التنمية المحلية إن المظهر العام لعملية التصويت منذ الصباح الباكر مشجع ومبشر بالخير ، ويثبت أن المصريين يعرفون أهمية نزولهم للانتخابات لاننا لا ننتخب رئيس لمصر فقط ولكننا نثبت الدولة والوطن ، واوضح الوزير انه بنزول المصريين للتصويت نثبت للعالم اننا شعب متماسك بعد أن ضحى بتضحيات كثيرة خلال السنوات الماضية ونجني ثمار تلك التضحيات اليوم.

وأضاف الجندى قائلا" إن شاء الله نحقق نسب حضور كبيرة نثبت لانفسنا اولاً اننا تغيرنا ".

وأشار الوزير إلى أن كافة مقرات اللجان الانتخابية فى المحافظات استقبلت منذ الصباح حشود المصريين الذين ذهبوا للادلاء باصواتهم، واشاد الوزير الجندي بحرص المصريين على النزول بقوة فى أول ايام التصويت بالانتخابات فى مختلف محافظات مصر وعلى رأسها محافظات الصعيد الذين يثبتون دائما حبهم للوطن ودورهم الكبير فى معركة التنمية والبناء التي تخوضها مصر ، كما اشاد اللواء أبوبكر الجندي بالاقبال الكبير من المرأة المصرية على المشاركة بقوة فى العملية الانتخابية.

وقال الجندي :"منذ الصباح الباكر المصريين يكتبون تاريخاً جديداً لهم ويرسلون رسالة للعالم بأن شعب مصر يختار قائده، بكل حرية ونزاهة".

وأوضح الجندي أن غرفة عمليات الوزارة ، تتابع العملية الانتخابية بشكل مستمر على مدار الساعة لتوفير كافة وسائل الراحة لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وذكر الجندي أنه وجه جميع المحافظين بالتعامل الفورى مع أية أحداث طارئة، والتنسيق مع القوات المسلحة ومديريات الامن لتذليل اى عقبات بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظات.