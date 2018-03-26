وزير الإسكان يتابع أعمال الشركة المختصة بصيانة "دار مصر" والإسكان الاجتماعى







كتب أحمد حسن

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس كمال فهمى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، وذلك لمتابعة أعمال الشركة، وخطة استلامها لمواقع مشروعات دار مصر، والإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة.

وفي بداية الاجتماع، كلَّف الوزير بسرعة استلام الشركة لجميع مواقع مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة، بحيث تتولى الشركة إدارة منظومة النظافة والحراسة والصيانة، بهذه التجمعات السكنية، والتعاقد مع شركات متخصصة تنفذ هذه الخدمات.

وأوضح المهندس كمال فهمى، أنه سيتم البدء باستلام مواقع مشروع دار مصر فى 4 مدن جديدة، أول إبريل المقبل، وأول مايو المقبل ستكون الشركة مسئولة بصورة كاملة عن إدارة هذه التجمعات السكنية كافة، وتوفير خدمات الصيانة والنظافة والأمن بها.

وأعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، أنه تم توقيع بروتوكول بين الهيئة والشركة لإدارة أعمال صيانة الطرق والأرصفة وشبكات الصرف والتغذية، مشيراً إلى أنه سبقت موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإسناد لشركة التعمير لخدمات الصيانة للإسكان الاجتماعي ودار مصر، لإدارة أعمال خدمات الصيانة لمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بالمدن الجديدة، وتشمل (صيانة مرافق العمارات – صيانة الطرق والأرصفة وشبكات الصرف والتغدية والمسطحات الخضراء – إنارة الحدائق والأسوار ونظافة الطرق)، بجانب إدارة أعمال خدمات الحراسة للبوابات وداخل الأسوار.

وكلَّف الوزير بسرعة وضع خطة تشغيل لعدد 150 أتوبيساً، تعاقدت على شرائها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم تصنيعها حالياً، لخدمة سكان المدن الجديدة، خاصة الإسكان الاجتماعي، على أن تشمل خطة التشغيل مسارات محددة لخطوط الأتوبيسات، وتعريفة الركوب، وعدد المحطات، وخلافه.

وأوضح المهندس عبد المطلب ممدوح، أنه سيتم استلام الأتوبيسات على دفعات شهرية من الشركة المصنعة، وهناك عروض للتشغيل تقدمت بها شركات مختلفة، ويتم دراستها حالياً، وسيتم عرض خطة التشغيل كاملة على الوزير خلال 10 أيام.​