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وزيرة التخطيط: العملية الانتخابية تسير بشكل منظم وحضارى ورسالة قوية للعالم

الإثنين، 26 مارس 2018 01:14 م
وزيرة التخطيط: العملية الانتخابية تسير بشكل منظم وحضارى ورسالة قوية للعالم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى





كتب مصطفى عبد التواب
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توجهت صباح اليوم الإثنين، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى مقر لجنتها الانتخابية بمدرسة مصر الجديدة الرسمية للغات للبنات للإدلاء بصوتها فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقامة فى الفترة من 26 إلى 28 مارس الجارى.

 

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ودعت الدكتورة هالة السعيد الشعب المصرى الحريص على بناء وطنه بالنزول للإدلاء بأصواتهم والقيام بالواجب الوطنى، وأشادت السعيد بالنظام الذى تشهده عملية الانتخابات وتنظيم اللجان الانتخابية وتأمين الصناديق والتعامل الحضارى من جانب المواطنين من ناحية ومن جانب المشرفين على العملية الانتخابية من ناحية آخرى، وقالت "السعيد" إن "العملية الانتخابية تسير بشكل منظم وحضارى، وهى رسالة قوية للعالم".

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كما توجه الدكتور صالح الشيخ، نائب الوزيرة للإصلاح الإدارى، إلى مقر لجنة استراحة الديزل فى منطقة الدقى الإدلاء بصوته الانتخابى، وأثنى نائب الوزيرة على ما وجده من تعاون من القضاة، وعلى الاحترافية فى تنظيم العملية الانتخابية ككل.

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فى حين قامت الدكتورة نيفين دكرورى مديرة المكتب الفنى لوزارة التخطيط، بالتوجه إلى لجنتها الانتخابية بمنطقة مصر الجديدة للإدلاء بصوتها، وقالت "دكرورى" إن الصورة الحضارية التى تشهدها العملية الانتخابية الحالية وتوافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وما تم من المصريين فى الخارج يعبر عن مصر العظيمة بشعبها وقادتها.

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وتوجهت باقى قيادات وزارة التخطيط تباعًا إلى مقار لجانهم للمشاركة فى العملية الانتخابية.


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